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Следком завершил следственные действия по делу генерала Булгакова

ТАСС: следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова завершены
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Алексей Колчин/РИА Новости

Завершены следственные действия по делу экс-заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом ТАСС рассказал адвокат генерала.

По его словам, 17 июня СК закончил следствие. Сейчас Булгаков знакомится с материалами дела. Защитник уточнил, что обвинение в мошенничестве в особо крупном размере не связано с военной службой генерала, так как он к тому времени уже вышел в отставку.

В настоящее время Булгаков находится в следственном изоляторе. Свою вину он не признает.

22 апреля Булгаков дал показания в суде по делу другого бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Допрос в Московском городском суде касался покупки паромов для Керченской переправы. Булгаков подтвердил, что покупка паромов была необходима для обороны Крыма и что подбором паромов занимались Минобороны и лично Иванов. После допроса Булгаков послал Иванову воздушный поцелуй.

Ранее защита Тимура Иванова попросила оправдать его.

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