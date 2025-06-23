Защита Тимура Иванова просит оправдать его

Представители защиты бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова просятоправдать его по уголовному делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «‎Интеркоммерц». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

«Защита Иванова попросила Мосгорсуд оправдать его: по эпизоду о растрате за отсутствием событий, а по выводу денег из банка — за непричастность к вмененному преступлению», — сказали агентству.

До этого государственный обвинитель запросил конфискации имущества экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей. Кроме того, прокурор в прениях сторон запросил 14,5 года колонии общего режима для Иванова. Для второго фигуранта Антона Филатова прокурор запросил 14 лет колонии общего режима. Процесс проходит в закрытом режиме в Мосгорсуде.

Дело о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы рассматривается судом с марта. Речь идет о событиях 2015 года, когда Иванов еще возглавлял АО «Оборонстрой», а Филатов руководил «Оборонлогистикой», напрямую подчинявшейся Иванову. По версии следствия, оба фигуранта похитили 216,67 млн рублей у банка «Интеркоммерц» при покупке паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена». Вину они не признают.

Ранее суд вывел из дела Тимура Иванова одного из адвокатов второго фигуранта.