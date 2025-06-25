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Командиры воинских частей получили право назначать дисциплинарный арест на СВО

Путин указом разрешил командирам частей назначать дисциплинарный арест на СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий командиров воинских частей, начальников органов военной полиции или гарнизонов правом назначать дисциплинарный арест военнослужащим, которые совершили грубый дисциплинарный проступок в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Как говорится в указе, дисциплинарный арест назначается по их решению и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 8 августа 2024 года № 231-ФЗ «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции».

Ранее, согласно Дисциплинарному уставу Вооруженных сил России, решение о назначении дисциплинарного ареста принималось судьей гарнизонного военного суда.

В апреле Путин подписал закон, который дает право на отпуск за свой счет супругам, детям и родителям раненых бойцов спецоперации для ухода за ними.

Ранее Путин высказался о негативном опыте России в СВО.

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