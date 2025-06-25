Командиры воинских частей получили право назначать дисциплинарный арест на СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий командиров воинских частей, начальников органов военной полиции или гарнизонов правом назначать дисциплинарный арест военнослужащим, которые совершили грубый дисциплинарный проступок в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Как говорится в указе, дисциплинарный арест назначается по их решению и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 8 августа 2024 года № 231-ФЗ «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции».

Ранее, согласно Дисциплинарному уставу Вооруженных сил России, решение о назначении дисциплинарного ареста принималось судьей гарнизонного военного суда.

В апреле Путин подписал закон, который дает право на отпуск за свой счет супругам, детям и родителям раненых бойцов спецоперации для ухода за ними.

Ранее Путин высказался о негативном опыте России в СВО.