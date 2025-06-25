В США заявили о возможности заключить мирную сделку с Ираном

США смогут заключить с Ираном всеобъемлющее мирное соглашение. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

«Думаю, пришло время сесть [за стол переговоров. — «Газета.Ru»] с Ираном и добиться всеобъемлющего мирного соглашения. И я вполне уверен, что мы сделаем это», — сказал он.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее Нетаньяху заявил о «демонтаже» ядерной программы Ирана.