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НАТО за 10 лет нарастила военные расходы на $1 трлн

Рютте: военные расходы НАТО за 10 лет выросли на триллион долларов благодаря Трампу
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Global Look Press

Военные расходы НАТО за последние 10 лет выросли на триллион долларов. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, выступая с речью на торжественном приеме для участников саммита в Гааге, организованном королем Нидерландов, передает ТАСС.

«Военные расходы НАТО выросли на триллион долларов за последние 10 лет благодаря вам, президент [США Дональд. — «Газета.Ru»] Трамп. Благодаря тому, что вы толкали нас вперед», — сказал он.

Саммит пройдет 24–25 июня в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Портал Barron сообщил, что Трамп встретится с Зеленским 25 июня в Гааге на полях саммита НАТО. Ожидается, что украинский лидер обсудит с главой Белого дома возможность введения санкций против РФ, а также закупок Украиной оружия у США. По данным журналистов, встреча пройдет в «ранний полдень».

Ранее в Гааге началась демонстрация против саммита НАТО.

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