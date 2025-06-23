В сети появились видео взрывов в Ростовской области после атаки ВСУ

В интернете появились кадры, снятые в Ростовской области во время атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Видео опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На записях слышны громкие взрывы, которые, по словам очевидцев, раздавались в разных частях региона. При этом вспышек света на видео не видно.

Этой ночью временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что на севере Ростовской области в результате атаки дрона произошел пожар на промышленном предприятии. Он подчеркнул, что на севере области было отражение воздушной атаки. Беспилотники уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском, Милютинском районах. В результате атаки на промышленном предприятии в Каменском районе начался пожар. На место происшествия выехали пожарные.

В ночь с воскресенья на понедельник силы ПВО сбили 23 украинских дрона над территорией России. По данным Минобороны, из них 14 дронов сбиты над территорией Ростовской области.

Ранее у границы Казахстана и России нашли дымящиеся обломки, похожие на БПЛА.