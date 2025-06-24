В офисе Нетаньяху назвали число ракет, выпущенных Ираном по Израилю за время эскалации

Гендельман: Иран выпустил по Израилю 550 ракет и 1 тыс. БПЛА, погибли 28 человек

Иран выпустил по Израилю около 550 ракет и более одной тысячи беспилотников в течение 12-дневной фазы эскалации конфликта. Об этом сообщил советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман, пишет ТАСС.

По его данным, в результате обстрелов со стороны Ирана погибли 28 человек, еще 1472 получили ранения. Состояние 15 пострадавших врачи оценивают, как тяжелое, 58 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 1 399 получили легкие травмы, отметил Гендельман.

Утром 10 человек пострадали при попадании иранской ракеты в 7-этажное здание в городе Беэр-Шева на юге Израиля, трое из них погибли.

Израиль согласился с инициативой президента США Дональда Трампа о прекращении огня, так как считает, что цели операции «Восходящий лев» достигнуты. Совбез Ирана также подтвердил перемирие с Израилем. Чем завершилась 12-дневная война и можно ли считать одну из сторон проигравшей, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны». Президент добавил, что перемирие будет «длиться вечно».

Ранее президент Ирана заявил, что Израиль заплатил «ужасную цену» за агрессию против республики.