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Российские военные заполучили в качестве трофея снаряд для немецкого танка

«ВО»: российские военные захватили новейший снаряд DM63A1 для танка Leopard
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Telegram-канал Военный Осведомитель

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) заполучили в качестве трофея новейший снаряд DM63A1 для танка Leopard. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель» («ВО»).

Немецкая 120-мм танковая боевая оперенная подкалиберная стрела (БОПС) DM63A1 и американский картечный снаряд M1028 из боекомплекта танка Leopard 2A6.

Уточняется, что M1028 предназначен для поражения пехоты и легкой техники на расстоянии до 500 метров от танка снопом из 1150 вольфрамовых шариков.

В декабре сообщалось, что российский добровольческий батальон «Эспаньола» провел масштабные испытания современных мобильных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с использованием новых трофейных украинских FPV-дронов и последних моделей российских ударных беспилотников.

До этого газета Wall Street Journal со ссылкой на украинскую разведку и чиновников Пентагона писала, что российские войска постепенно адаптируют средства РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов и смогут в будущем чаще перехватывать дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow, которые США и Британия разрешили использовать Украине для ударов вглубь РФ. Издание отметило, что армия России уже научилась подавлять снаряды с GPS-наведением, включая Excalibur и HIMARS.

Ранее в ДНР уничтожили танк «Leopard» немецкого производства.

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