Российские военные угнали канадский БТР на глазах у ВСУ

Разведчики российской армии захватили у украинских военных бронетранспортер LAV Super Bison канадского производства. Видео операции появилось в Telegram-канале «Военное дело».

На кадрах видно, как бойцы похищают технику прямо на глазах у украинских военных. Один из бойцов ВСУ пытался догнать БТР, бежал за машиной, но остановить ее не смог.

Как уточняется, операцию провели военнослужащие разведроты 22-го мотострелкового полка ВС РФ.

До этого военнослужащие группировки войск «Север» с помощью беспилотника подбили под Локней в Курской области украинский танк Т-64 и на тягаче БТС увезли его в свой тыл.

Также телеканал RT рассказывал, что боец с позывным «Зарик» российского добровольческого полка «Эспаньола» на глазах противника угнал украинскую боевую машину пехоты. Этот случай произошел в 2023 году — когда его группа возвращалась с боевого задания, они заметили в поле брошенную БМП.

Ранее ВС РФ заполучили в качестве трофея новейший снаряд DM63A1 для танка Leopard.