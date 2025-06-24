Госдума приняла закон о праве людей без гражданства служить по контракту

Госдума одобрила право служить по контракту для людей без гражданства

В России могут в ближайшие месяцы разрешить лицам без гражданства служить по контракту в ВС РФ, соответствующий законопроект в третьем чтении одобрила Госдума. Об этом пишет РИА Новости.

В случае окончательного утверждения документа Советом Федерации и президентом будут внесены поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Изменения предполагают не только разрешение людям без гражданства служить в армии, но и определение сроков этой службы: до завершения периода военного времени, отмены военного положения и завершения мобилизации.

В мае замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что десятки тысяч добровольцев ежемесячно заключают контракт о службе в рядах Вооруженных сил РФ, и эту тенденцию нужно укрепить.

По его словам, в военкоматы добровольно приходят по 50–60 тыс. человек в месяц, в то время как «у наших противников ситуация выглядит принципиально иначе».

На совещании зампред Совбеза также рассказал, что в воинские части с начала года прибыли почти 175 тысяч военнослужащих.

Ранее стало известно о французских добровольцах, воюющих за Россию на СВО.