Против украинской армии в зоне специальной военной операции в Донбассе воюет отряд французских добровольцев «Нормандия — Неман». Об этом заявил российский тележурналист Александр Рогаткин в эфире телеканала «Россия 1».

«Отряд французских добровольцев с легендарным названием «Нормандия — Неман» воюет под знаменитым красным флагом с леопардами и белой молнией», — отметил он.

Военный с позывным «Готье» прибыл в зону боевых действий месяц назад, а его сослуживец с позывным «Падре» – в декабре 2024 года, рассказал Рогаткин.

По словам «Готье», в ходе интенсивного обучения они получают российский опыт войны с помощью беспилотников. Военный подчеркнул, что это «сильно отличается от того, что происходит в западных армиях».

26 апреля президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Курской области от ВСУ и поблагодарил их за проявленный героизм. По словам главы государства, разгром украинских сил в регионе создает условия для успешных действий на других направлениях фронта. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил участие военных КНДР в боях. Он подчеркнул, что они, действуя плечом к плечу с российскими военными, показали стойкость и героизм.

Это первое официальное подтверждение российской стороной участия северокорейских военных в боевых действиях. До этого разведки США, Южной Кореи и Украины сообщали о переброске сил КНДР в зону конфликта, но в Москве это отрицали.

Ранее военкор показал солдат Северной Кореи, освобождавших курское приграничье.