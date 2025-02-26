Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные применили на СВО новые беспилотники камикадзе

ВС России применили в зоне СВО похожие на «Куб-2» новые дроны-камикадзе
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия в зоне специальной военной операции (СВО) в Сумской области стала применять ранее неизвестные дроны-камикадзе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Новый российский беспилотник по компоновке похож на недавно представленный аппарат «Куб-2», но отличается от него в деталях.

По данным украинской стороны, дрон с электродвигателем может поражать цели на дальности 40-60 километров. Беспилотник вооружен кумулятивно-осколочно-фугасно-зажигательной боевой частью КОФЗБЧ-3 весом три килограмма. Отмечается, что дрон получил серийные электронные компоненты российского производства, что свидетельствует о массовости изделия.

18 февраля Главное управление разведки минобороны Украины заявило, что Россия модернизировала беспилотники «Герань-2» и другие ударные дроны.

16 февраля сообщалось, что российские войска впервые применили в зоне боевых действий тяжелый беспилотник-бомбардировщик на спутниковом управлении.

Ранее в России создали беспилотного штурмовика.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами