Российские военные применили на СВО новые беспилотники камикадзе

ВС России применили в зоне СВО похожие на «Куб-2» новые дроны-камикадзе

Российская армия в зоне специальной военной операции (СВО) в Сумской области стала применять ранее неизвестные дроны-камикадзе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Новый российский беспилотник по компоновке похож на недавно представленный аппарат «Куб-2», но отличается от него в деталях.

По данным украинской стороны, дрон с электродвигателем может поражать цели на дальности 40-60 километров. Беспилотник вооружен кумулятивно-осколочно-фугасно-зажигательной боевой частью КОФЗБЧ-3 весом три килограмма. Отмечается, что дрон получил серийные электронные компоненты российского производства, что свидетельствует о массовости изделия.

18 февраля Главное управление разведки минобороны Украины заявило, что Россия модернизировала беспилотники «Герань-2» и другие ударные дроны.

16 февраля сообщалось, что российские войска впервые применили в зоне боевых действий тяжелый беспилотник-бомбардировщик на спутниковом управлении.

Ранее в России создали беспилотного штурмовика.