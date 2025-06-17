В России появилась система РЭБ для защиты от налета дронов

«Ростех» создал новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под названием «Серп-ВС13Д», которая предназначена для защиты страны от налета вражеских беспилотников. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, говорится на сайте Кремля.

По словам Чемезова, «Серп» способен обнаруживать и подавлять в том числе FPV-дроны, а также беспилотники с функцией управления в более широком диапазоне частот, которые ранее считались неуязвимыми. Глава «Ростеха» заявил, что «Серп» на данный момент установлен на многих оборонных предприятиях, в числе которых боеприпасные.

«Защищает достаточно хорошо от налета беспилотников», — сказал Чемезов президенту.

Кроме того, он рассказал о создании системы контроля воздушного пространства, так называемых мини-радаров. По словам специалиста, они эффективно улавливают даже малозаметные цели в виде беспилотников. Информация об объекте поступает сразу в штаб управления системой противовоздушной обороны (ПВО), уточнил он.

До этого Forbes сообщал, что новейшая российская система РЭБ под названием Black Eye (в переводе с английского – «Черный глаз») может существенно изменить ход событий в зоне СВО.

По данным издания, украинские войска пытаются обойти эту систему РЭБ при помощи нестандартных частот для запуска FPV-дронов. Однако Black Eye, по словам журналистов, продолжает демонстрировать свою эффективность как в отношении беспилотников типа Mavic, так и при глушении видеоканалов украинских дронов.

Ранее в России создали первый в мире универсальный модульный беспилотник.