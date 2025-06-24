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Подполье сообщило об ударах по базам ВСУ в Киевской и Черниговской областях

Лебедев: ВС РФ ударили по базам ВСУ в Киевской и Черниговской областях
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные нанесли удары по тренировочным базам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской и Черниговской областях. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что бойцы армии РФ в общей сложности нанесли пять ударов. Целями Вооруженных сил (ВС) России были тренировочные базы противника в Киеве и Макарове, а также склады с боекомплектом и амуницией и тренировочный лагерь теробороны в Переяславе.

«В районе поселка Десна Черниговской области, знаменитым шикарным полигоном и тренировочной базой… зафиксирован прилет в направлении базы», — добавил подпольщик Лебедев.

Кроме того, был нанесен удар по Сумской области, чтобы помешать противнику перебросить к линии боевого соприкосновения резервы.

До этого удары ВС РФ уничтожили два командных пункта украинских военных на территории, находящейся под контролем Киева в Запорожье. В результате этой атаки были также поражены семь укрепленных позиций, опорные пункты, техника ВСУ, две артиллерийские установки натовского образца, три радиолокационные станции ПВО и два склада с горючим. Кроме того, была ликвидирована группа, управлявшая беспилотниками.

Запорожская область частично контролируется российскими силами. После референдума в 2022 году она была включена в состав России, однако Киев этого не признает.

Ранее появились подробности массированного удара ВС РФ на Украине.

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