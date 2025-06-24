Российские войска поразили объекты ВСУ в 142 районах

Минобороны: ВС РФ за сутки поразили инфраструктуру ВСУ в 142 районах

Российские войска за прошедшие сутки поразили инфраструктуру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 142 районах. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объекту портовой инфраструктуры Украины, цехам сборки и складам беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, российские войска поразили пункты временной дислокации украинских военнослужащих, отметили в министерстве.

В Минобороны уточнили, что боевые задачи были выполнены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск.

Несколькими часами ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что по тренировочной базе ВСУ, расположенной в Одесской области», были нанесены удары. По его словам, там иностранные офицеры обучали украинские войска владению безэкипажными плавсредствами и диверсиям на воде.

Ранее подполье сообщило об ударах по базам ВСУ в Киевской и Черниговской областях.