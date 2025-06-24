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Российский боец обвинил военных ВСУ в минировании самоката в Курской области

Сапер-оператор «Малой»: ВСУ заложили взрывчатку в самокат в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заложили взрывчатку в самокат в Курской области. Об этом сообщил сапер-оператор с позывным «Малой», передает Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

Военный уточнил, что взрывное устройство обнаружили благодаря трещине в корпусе. По словам российского бойца, из нее торчали провода.

«Стараемся работать аккуратно. Где-то что-то, допустим, не знаем, находим, но понимаем, что это взрывоопасный предмет, утилизируем на месте. Если есть возможность, то выносим оттуда на подготовленную площадку, и уже там утилизируем», — сказал военный.

Сапер-оператор добавил, что в ходе работы важно обращать внимание на каждую мелочь.

Накануне командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил, что ВСУ минируют тыловые районы Сумской области, оставляя себе только «дорогу жизни». По его словам, такого раньше за украинскими войсками замечено не было.

Ранее главком ВСУ описал новую тактику обороны.

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