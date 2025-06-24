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В Японии потребовали остановить учения с использованием ракет

Жители Хоккайдо призвали остановить первые в Японии учения с ракетами «Тип-88»
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Akio Kon/AP

Представители шести общественных организаций острова Хоккайдо потребовали от минобороны Японии остановить учения с применением противокорабельных ракет наземного базирования «Тип-88». Об этом сообщила телекомпания Hokkaido Broadcasting.

«Это не что иное, как провокация. Это может привести к тому, что Япония станет одной из сторон войны. Укреплением сил сдерживания войны не избежать», — сказали общественники.

Данные учения должны пройти с 24 по 29 июня на полигоне «Сидзунаи», расположенном на побережье Хоккайдо. В ходе мероприятий военные планируют осуществить два пуска ракет. Подобные учения пройдут в Японии впервые, поскольку раньше использование аналогичных снарядов считалось небезопасным.

В апреле Россия заявила Японии решительный протест из-за планов проведения учебных стрельб вблизи границ РФ. В МИД расценили учения как потенциальную угрозу национальной безопасности страны и назвали действия Токио категорически недопустимыми.

Ранее Япония приостановила учения у Курил из-за нарушения протокола безопасности.

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