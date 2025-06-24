Суд рассмотрит иски на 4 млрд рублей к экс-замминистра Иванову

РИА: Тимура Иванова просят посадить на 14 лет и взыскать с него 4 млрд рублей

Главное управление обустройства войск (ГУОВ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потребовали через суд взыскать с бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова 216 млн и 3,9 млрд рублей. Об этом сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом заседания в Мосгорсуде.

Прения сторон по делу Иванова и второго обвиняемого, Антона Филатова, прошли в понедельник в закрытом режиме. Обоих обвиняют в растрате при покупке паромов для Керченской переправы в 2015 году. Тогда Иванов возглавлял АО «Оборонстрой», а Филатов руководил «Оборонлогистикой».

По версии следствия, они незаконно похитили более 216 млн рублей, закупая суда «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» через «Интеркоммерц», обходя санкционные ограничения.

Гособвинение запросило для Иванова 14,5 лет лишения свободы, а для Филатова — 14 лет. Также прокурор попросил обратить имущество обвиняемых в доход государства.

Представители потерпевших при этом выступили против конфискации активов.

Приговор по этому делу суд планирует огласить 1 июля.

Кроме этого, Иванов, предприниматель Сергей Бородин и глава строительной компании Александр Фомин фигурируют еще в одном деле — о взятках. Следствие по нему продолжается, как и по новому эпизоду, возбужденному после того, как Бородин согласился на сотрудничество со следствием.

В середине марта стало известно, что суды арестовали имущество Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции. Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны России из-за наличия гостайны.

Ранее суд вывел из дела Тимура Иванова одного из адвокатов второго фигуранта.