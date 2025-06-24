Рютте прокомментировал заявления о планах РФ атаковать НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не смог аргументировать заявления о нападении РФ в ближайшие пять лет. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, такие прогнозы базируются на данных разведки.

«Высокопоставленные военные руководители и представители разведывательного сообщества говорили о том, что через три, пять или семь лет Россия сможет успешно напасть на нас, если мы не начнем инвестировать в нашу оборону прямо сейчас», — рассказал он.

9 июня Рютте заявил, что Россия будет готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет.

По его словам, российская экономика «уже на 100% переведена на военный режим». На этом фоне Рютте призвал форсировать милитаризацию европейской экономики.

Также он заявил, что Россия остается для альянса самой большой угрозой, однако в организации принимают во внимание и опасности от других стран. Он отметил, что НАТО уделяет евроатлантическому региону основное внимание, однако альянсу нужно быть в курсе и того, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее Рютте рассказал, чем Россия ошеломила НАТО.