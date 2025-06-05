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Рютте рассказал, чем Россия ошеломила НАТО

Рютте: успехи России в производстве боеприпасов ошеломляют НАТО
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Wolfgang Rattay/Reuters

Успехи России в производстве боеприпасов ошеломляют НАТО, так как Североатлантический альянс существенно уступает в этой сфере. Об этом заявил генеральный секретарь военного блока Марк Рютте, передает газета The Guardian.

«Изменения России ошеломляют. В условиях конфликта она производит основных боеприпасов за три месяца столько, сколько вся НАТО, чья экономика в 25 раз больше, производит за год», — заявил генсек альянса.

Рютте призвал уже в обозримом будущем нарастить производство боеприпасов, добавив, что через несколько лет НАТО якобы окажется перед лицом некоей «угрозы».

Также генсек НАТО предложил повысить расходы на оборону членов альянса с нынешних 2 до 3,5% ВВП и отметил необходимость тратить еще 1,5% ВВП на развитие инфраструктуры.

Кроме того, по словам Рютте, министры обороны стран Североатлантического альянса утвердили «амбициозные планы» по усилению противоракетной обороны, а также беспилотных летательных аппаратов и сухопутных войск.

До этого генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что в прошлом году Россия произвела 4 млн 152-мм артиллерийских снарядов, не все из которых будут использованы в конфликте на Украине. По его словам, РФ ежегодно производит порядка 1,5 тысячи основных танков, многие из которых могут быть использованы якобы для нападения на союзников по НАТО в Балтии к 2029 году или раньше.

Ранее Рютте заявил о «разрушительной» реакции НАТО в случае нападения России.

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