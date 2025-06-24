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Девять беспилотников сбили в Курской и Белгородской областях

Минобороны: силы ПВО сбили девять БПЛА над Курской и Белгородской областями
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны поздно вечером 23 июня сбили над Курской и Белгородской областями девять беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«С 21:00 мск до 22:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над территорией Курской области и четыре — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков до этого сообщил, что украинские войска атаковали Грайворонский городской округ региона, в результате чего пострадали два человека.

По его словам, в Грайвороне украинский дрон упал на частный дом, повредив кровлю. Внутри находилась женщина, которая получила баротравму. Медики оказали ей помощь и отпустили на амбулаторное лечение. В селе Мокрая Орловка при обстреле пострадала боец самообороны — женщину госпитализировали с минно-взрывной травмой и баротравмой.

Ранее Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника на Москву.

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