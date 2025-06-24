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Ветеран «Вагнера» рассказал о попытке мятежа внутри ЧВК

Ветеран «Вагнера» Гост Юнгер: внутри ЧВК мог произойти кровавый конфликт
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Станислав Красильников/РИА Новости

Внутри частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» мог возникнуть серьезный внутренний конфликт. Об этом рассказал ветеран ЧВК, известный под позывным Гост Юнгер, в интервью изданию Daily Storm.

По словам военного, попытка бунта внутри «Вагнера» произошла вскоре после того, как он подписал контракт. Помимо Госта, в ЧВК оказалось несколько десятков бывших заключенных, часть из которых придерживалась «арестантских понятий». Эти люди попытались установить свою власть и отказались подчиняться приказам.

«Назначили командиром — надо действовать. Говорю, здесь командиров не выбирают, а назначают. Начались какие-то попытки выкрутиться. <...> Пришли со старшиной, я сразу снял автомат с предохранителя. <...> Они посопели-попыхтели, согласились. «Мы не поняли просто, рамсы попутали», — рассказал бывший боец ЧВК.

Он добавил, что после этого инцидента бывшие заключенные осознали, как следует вести себя в коллективе военнослужащих.

«Чтобы мы больше не ссорились, меня и организатора бунта Классика отправили на следующий день вместе тачку тащить. Он мне руку протянул, говорит: «Я понял, братишка, куда мы попали. Я теперь больше не бунтовщик», — рассказал Гост.

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