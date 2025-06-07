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В Узбекистане мужчине вынесли приговор за участие в ЧВК «Вагнер»

Жителя Узбекистана осудили на 5 лет ограничения свободы за службу в ЧВК «Вагнер»
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Узбекистане 25-летнего мужчину приговорили к пяти годам ограничения свободы за участие в частной военной компании «Вагнер». Об этом пишет РИА Новости.

Согласно материалам дела, в 2021 году мужчина уехал на заработки в Самарскую область, а в ноябре 2022 года присоединился к ЧВК и участвовал в боевых действиях. После возвращения в Узбекистан в октябре 2024 года он был задержан. В его телефоне нашли доказательства участия в боевых операциях.

Суд постановил, что гражданин нарушил уголовный кодекс. В итоге суд признал его виновным по статье «Наемничество» и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. В Узбекистане за наемничество предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

До этого суд в Красноярском крае приговорил двух дезертиров из ЧВК «Вагнер» к 5,5 года колонии за распространение недостоверных сведений о Вооруженных силах (ВС) России. Обвиняемые распространяли в сети ложную информацию о работе ЧВК.

Ранее в «Вагнере» заявили о выходе из Мали и выполнении там основной миссии.

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