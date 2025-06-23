Российский генерал назвал эффект от массированного удара по Киеву

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил в беседе с mk.ru, что массированный удар Вооруженных сил (ВС) России по Киеву в ночь на 23 июня на два года затормозит работу ряда расположенных там предприятий.

По словам Попова, российская армия «сделала шаг на два года вперед». Он подчеркнул, что удары по заводу «Антонов» и политехническому институту имени Сикорского имеют стратегическое значение, поскольку в этих учреждениях формируется идеология конструкторской мысли и технологические инновации в авиакосмической отрасли Украины. Там закладываются основы для подготовки специалистов, что критически важно для разработки вертолетов, самолетов и беспилотников.

По мнению генерал-майора, атака не только остановит сборку дронов, но и затормозит развитие украинского авиастроения.

«Научно-исследовательские лаборатории будут вынуждены сделать перерыв в работе, пока их перевезут на новое место. Ясно, что прямо завтра мы результата не увидим. Но задержка скажется очень серьезно в перспективе. Работы затормозятся года на два точно», — сказал он.

23 июня Минобороны России сообщило, что бойцы Вооруженных сил РФ минувшей ночью нанесли групповой удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киевской области. В ведомстве уточнили, что удары по объектам были нанесены с помощью высокоточного оружия и беспилотников. Кроме предприятий ВПК, атаке российских военных подверглись военный аэродром и арсенал минно-торпедного вооружения военно-морских сил Украины.

Ранее украинские СМИ сообщили об ухудшении качества воздуха в Киеве из-за пожаров.