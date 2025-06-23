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Группировка ВМФ уничтожила корабли условного противника в Балтийском море

Минобороны: российские моряки провели учения в Балтийском море

Ударная группировка Военно-морского флота (ВМФ) РФ в ходе учений при поддержке самолетов уничтожила отряд кораблей условного противника в Балтийском море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В рамках проведения учений Балтийского флота ударная группировка отработала практические действия по поражению отрядов кораблей условного противника», — говорится в сообщении.

В учениях были задействованы малые ракетные корабли «Наро-Фоминск», «Зеленый Дол» и «Серпухов».

Боевая тренировка показала, что российские корабли способны держать контроль над корабельными группировками условного противника в любой точке Балтийского моря.

Во время прошлых учений Балтийского флота, прошедших в мае, были задействованы 20 кораблей и три тысячи военных. Плановое учение сил Балтийского флота проводилось с привлечением части сил Северного флота и при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов

Ранее в Севастополе прошли учения флота с применением оружия.

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