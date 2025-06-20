Орбан объяснил, почему надо препятствовать приему Украины в ЕС

Орбан: если не воспрепятствовать приему Украины в ЕС сейчас, потом будет поздно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что если не воспрепятстовать приему Украины в Евросоюз сейчас, а дожидаться официального начала переговоров о вступлении, то будет уже поздно.

«Евросоюз нельзя недооценивать. В Евросоюзе можно что-то предотвратить, только если не дать этому начаться. Когда нечто уже началось, может быть, есть способ это изменить, но этот дорожный каток пройдет весь путь», — сказал Орбан.

По его словам, «те, кто думает, что можно будет отменить когда-нибудь попозже, не знают европейской политики».

6 июня Орбан заявлял, что Венгрия намерена не допустить поспешного приема Украины в Евросоюз и рассчитывает на помощь других стран в этом вопросе. Орбан отметил, что чиновники из Брюсселя оказывают давление на страны, пытаясь заставить их принять Украину в ЕС в ускоренном порядке.

Ранее премьер Венгрии допустил, что конфликт на Украине может затянуться.