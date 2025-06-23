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Искусанному крысами герою СВО отказали в прививке от бешенства

В Свердловской области искусанному крысами бойцу СВО отказали в прививке
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Алексей Майшев/РИА Новости

В Свердловской области в Верхней Салде искусанному крысами герою спецоперации отказали в медпомощи. Об этом сообщает портал «Ведомости Урал».

«В центральной городской больнице ему в грубой форме отказали в прививке от бешенства, сославшись на отсутствие вакцин и иммуноглобулина», — говорится в статье.

По данным издания, медработники посоветовали мужчине поехать за вакциной в Нижний Тагил или Екатеринбург. В публикации отмечается, что в городе появились грызуны на фоне проблем с вывозом мусора. Местные жители отметили, что подавали жалобы в Народный фронт и больницу, где солдату отказали в медпомощи. Они добавили, что отсутствие важных вакцин в медучреждении можно расценивать как халатность.

До этого депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов сообщил, что командир-разведчик из Екатеринбурга, получивший ранение в зоне СВО, восемь месяцев не мог добиться страховых выплат, а позже еще и лишился зарплаты.

Военнослужащий неоднократно обращался в воинскую часть, но результатов это не дало. Позже разведчик обратился за помощью к Иванову, тот направил документы в военную прокуратуру и помог восстановить права бойца.

Ранее в Тюмени семьям 15 участников СВО отказали в выплатах.

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