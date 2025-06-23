Российские чиновники отказали в выплате раненому бойцу СВО

В Орловской области суд обязал местные органы соцзащиты выплатить компенсацию участнику специальной военной операции, получившему второе ранение на фронте. Об этом сообщили в Новодеревеньковском районном суде.

Как выяснилось, за первое ранение военнослужащий уже получил положенную выплату. Однако после второго ранения ему отказали в компенсации, ссылаясь на то, что поддержка предоставляется только один раз.

Военный обратился в суд, указав, что в его заявке речь идет о другом, новом ранении. Представители соцзащиты настаивали, что выплаты ограничены и не зависят от количества полученных травм. При этом в губернаторском указе не содержится запрета на повторные компенсации.

Суд встал на сторону бойца и признал отказ незаконным. В итоге чиновников обязали выплатить компенсацию за второе ранение.

До этого в Пермском крае двум ветеранам боевых действий из Верещагинского округа, обратившимся в местную стоматологическую клинику за зубным протезированием, оказали положенные по закону бесплатные услуги, но за деньги.

Ранее в МВД заявили о причастности двух полицейских к обману бойцов СВО в аэропорту.