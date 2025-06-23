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В Израиле сообщили о сбросе свыше 100 боеприпасов на цели в Иране

Израильское ТВ: ЦАХАЛ сбросил более 100 боеприпасов на цели в Тегеране
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Vahid Salemi/AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросила более 100 боеприпасов на цели в Тегеране за последние несколько часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

«За последние несколько часов ВВС Израиля сбросили более 100 боеприпасов на цели в Тегеране», — говорится в сообщении.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Народ как лев». В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам (Натанз, Исфахан, Фордо), военным базам и центрам разработки оружия. Были ликвидированы высокопоставленные иранские генералы и ученые-ядерщики. Израиль объяснил операцию необходимостью предотвратить создание Тегераном ядерного оружия.

Вечером в тот же день Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание — 3», выпустив более сотни дронов и баллистических ракет по израильским городам: Тель‑Авиву, Хайфе, Беэр‑Шеве и др. С тех пор обмен ударами не ослабевает.

В ночь на 22 июня глава вашингтонской администрации Дональд Трамп заявил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США выступил с обращением к нации: он назвал целью удара уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.

Ранее увеличилось число погибших от ударов Израиля по Ирану.

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