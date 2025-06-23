Экс-посол Великобритании назвал «безрассудной эскалацией» атаки Украины на РФ

Удары Украины по территории России с использованием западного оружия являются «безрассудной эскалацией», которая не имеет смысла с военной точки зрения. Об этом заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей.

«Для примера можно привести атаки Украины с использованием поставленных Западом ракет по стратегическим бомбардировщикам и системам ПВО России. Это — безумие», — высказался бывший дипломат.

Он считает, что эти удары не оказывают никакого реального влияния на обстановку на фронте и являются «ничем не оправданной провокацией».

21 июня издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что власти США разрешили Киеву бить американским оружием по любым точкам, «где войска ВС РФ пересекают границу с российской стороны на украинскую, пытаясь захватить дополнительные украинские территории».

По словам президента России Владимира Путина, удары ВСУ по территории РФ «близки к агрессии». Он заявил, что в ответ на западные поставки оружия Украине Россия может начать поставки оружия в страны, недружественные США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ рассказали о судьбе переданного Украине оружия Запада.