На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-посол Великобритании назвал «безрассудной эскалацией» атаки Украины на РФ

Мюррей: удары Украины по РФ западным оружием являются безрассудной эскалацией
close
Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Удары Украины по территории России с использованием западного оружия являются «безрассудной эскалацией», которая не имеет смысла с военной точки зрения. Об этом заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей.

«Для примера можно привести атаки Украины с использованием поставленных Западом ракет по стратегическим бомбардировщикам и системам ПВО России. Это — безумие», — высказался бывший дипломат.

Он считает, что эти удары не оказывают никакого реального влияния на обстановку на фронте и являются «ничем не оправданной провокацией».

21 июня издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что власти США разрешили Киеву бить американским оружием по любым точкам, «где войска ВС РФ пересекают границу с российской стороны на украинскую, пытаясь захватить дополнительные украинские территории».

По словам президента России Владимира Путина, удары ВСУ по территории РФ «близки к агрессии». Он заявил, что в ответ на западные поставки оружия Украине Россия может начать поставки оружия в страны, недружественные США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ рассказали о судьбе переданного Украине оружия Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами