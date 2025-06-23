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Минобороны России подало иски против ГВСУ по спецобъектам

Минобороны России потребовало взыскать 1,3 млрд рублей с ГВСУ по спецобъектам
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Владимир Вяткин/РИА Новости

Министерство обороны Российской Федерации подало в суд новые иски, в рамках которых потребовало взыскать 1,3 млрд рублей с Главного военно-строительного управления по специальным объектам. Об этом ТАСС сообщили в Арбитражном суде Москвы.

«Сумма требований ведомства составляет 1 млрд 329 млн 249 тыс. 318 рублей», — заявили в суде.

В июне Минобороны России подало в суд новые иски с требованием взыскать с Военно-строительной компании (ВСК) 620 млн рублей.

В этом же месяце министерство обороны РФ подало иск в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с АО «Туполев» около 930 млн рублей.

Также российское оборонное ведомство обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к АНО «Институт инженерной физики» о взыскании 250 миллионов рублей.

В апреле Минобороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы новый иск к АО «Военторг» с требованием взыскать с компании почти 914 тысяч рублей.

Ранее бывшего сотрудника Минобороны России приговорили к семи годам за взятку.

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