Американский сенатор заявил, что солдат США в Иране не будет

Сенатор Риш пообещал, что удары США по Ирану не приведут к затяжной войне

Глава комитета по иностранным делам Сената американского Конгресса Джим Риш заявил, что удары США по Ирану не приведут к затяжной войне. Его слова приводит ТАСС.

«Только американское оружие было способно сделать то, что сделано. Это сделало Америку, Израиль и весь мир безопаснее», — заявил Риш.

При этом Риш пообещал, что произведенные удары по иранским ядерным объектам не будут означать бесконечной войны и ввода американского контингента в Иран.

По его словам, Трамп принял «решительные меры, чтобы помочь Израилю в усилиях по остановке иранской ядерной программы».

До этого Трамп после бомбардировки Ирана ВВС США заявил, что пришло время для мира.

В ночь на 22 июня американский лидер сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

До этого стало известно, что на этой неделе США и Израиль провели «напряженный» телефонный разговор. Израиль предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о том, что не хочет ждать две недели до заключения возможной ядерной сделки с Ираном и готов нанести удар по объекту в Фордо.

Ранее вице-президент Вэнс выступил против участия США в конфликте с Ираном.