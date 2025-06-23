В Париже показали новую французскую РСЗО

На авиасалоне в Париже была представлена новая французская реактивная система залпового огня (РСЗО) Foudre. Об этом сообщает сайт Defence24.

РСЗО, разработанная компанией Turgis & Gaillard, размещена на шасси грузовика Renault Kerax. Foudre имеет бронированную кабину, защищающую от пуль и осколков. В РСЗО шесть ракет. При стрельбе могут использоваться снаряды для американской системы HIMARS и новые ракеты, которые будут разработаны во Франции.

19 мая сообщалось, что страны Европейского союза согласовали создание кредитного фонда для финансирования закупок вооружений на сумму €150 млрд. Европейская комиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы». Позднее название документа изменили на менее агрессивное — «Готовность 2030» — в связи с протестом ряда стран Евросоюза. Стратегией предусматривается привлечение порядка €800 млрд в течение четырех лет.

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