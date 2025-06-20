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В США заявили о превосходстве России над НАТО в нескольких сферах

Responsible Statecraft: Россия превосходит НАТО по уровню подготовки военных
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Россия серьезно превосходит  НАТО  по уровню военной и технической подготовки, а представления в Североатлантическом альянсе о методах ведения боевых действий устарели, заявил подполковник американской армии в отставке Алекс Вершинин. Об этом сообщает Responsible Statecraft.

Он подчеркнул, что руководство альянса до сих пор не адаптировало свою доктрину, а также оснащение и профессиональную подготовку к новым условиям.

Вершинин добавил, что на последних учениях блока в Прибалтике военные из Франции пытались толпой зачистить окоп при помощи стрелкового оружия, без использования беспилотников. Подполковник подчеркнул, что в это же время российская армия применяет дроны на каждом уровне.

Он считает, что российская сторона отлично адаптировалась к современным реалиям боевых действий, а также освоила передовые технические инструменты.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не рассматривает перевооружение НАТО как угрозу своей безопасности благодаря военной самодостаточности.

Ранее в Британии заговорили о грядущем перевороте в НАТО.

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