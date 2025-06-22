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На Украине открылся офис норвежской военной компании

На Украине открылся офис норвежской военной фирмы Kongsberg Defence Aerospace
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Valentyn Ogirenko/Reuters

На Украине в субботу, 22 июня, открылся офис норвежской военной фирмы Kongsberg Defence & Aerospace. Об этом заявил глава украинского минобороны Рустем Умеров, сообщает Telegram-канал военного ведомства.

По его словам, это ведущий норвежский производитель вооружения, в частности систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, которые уже находятся и работают на Украине.

«В сотрудничестве с Kongsberg фокусируемся на развитии совместных проектов в сфере ПВО», — сказал министр.

Он также заявил о «новых решениях на базе NASAMS». Умеров добавил, что в планах есть реализация совместных проектов в сфере производства перехватчиков, усиления ПВО и защиты моря, что «также открывает новые возможности для сотрудничества украинских и норвежских инженеров – над повышением эффективности уже имеющегося вооружения и внедрением инноваций».

10 июня профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что крах Украины произойдет в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Норвегия присоединится к коалиции по поставкам Украине беспилотников.

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