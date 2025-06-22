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На Украине заявили об ударе РФ по полигону ВСУ

ВСУ: войска России нанесли ракетный удар по тренировочному полигону
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Stringer/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

В публикации отмечается, что украинской стороне якобы удалось избежать многочисленных пострадавших среди личного состава «благодаря вовремя отработанным мерам безопасности» при получении сигнала воздушной тревоги.

Отмечается, что для выяснения произошедшего была создана спецкомиссия, также принимаются дополнительные меры безопасности в случае нанесения повторного удара.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по целям в селе Ивашки Харьковской области, поразив здание, в котором располагались украинские военнослужащие, а также хозяйственные постройки, где осуществлялось обслуживание техники и хранение боеприпасов. Удар был нанесен по месту сбора подразделений в Харьковском районе. Оттуда ВСУ готовились к прорыву в Белгородскую область.

Ранее ВС РФ с помощью дрона «Герань» нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ.

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