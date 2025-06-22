Пентагон: Иран знает, что делать для достижения мира

США уверены, что Ирану известна их позиция и алгоритм действий, позволяющий завершить текущий конфликт на Ближнем Востоке, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. Его выступление транслирует CNBC.

По словам главы оборонного ведомства, Вашингтон направил Тегерану публичные и непубличные сигналы с призывом возобновить переговоры.

«Ирану четко известна позиция США и шаги, которые нужно предпринять для достижения мира. Мы надеемся, что они пойдут этим путем», — сказал Хегсет.

Он обратил внимание на то, что американские удары по Ирану были «ограничены по масштабу».

Ночью 22 июня США ударили по ядерной инфраструктуре Ирана в Натанзе, Исфахане и Фордо. Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране осталось еще «много целей», если Тегеран не пойдет на переговоры. При этом в Иране утверждают, что удары США не нанесли ядерным объектам большого ущерба, а все важные материалы и оборудование вывезли заранее. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

Ранее США применили для ударов по Ирану «мать всех бомб».