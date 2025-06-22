Израиль вернул из Газы тела трех погибших заложников

Израиль в ходе спецоперации вернул из сектора Газа тела трех погибших заложников. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В ходе спецоперации <...> из сектора Газа были вывезены тела заложников Офры Кейдар, Йонатана Самерано и старшего сержанта Шая Левинсона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все они были убиты радикалами из палестинского движения ХАМАС в день нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

До этого ХАМАС согласился отдать Израилю 10 заложников.

29 мая ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие. Принятый сторонами план также предполагает возобновление поставки гуманитарной помощи ООН жителям Газы. Его инициатором стали США в лице специального представителя президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа.

Ранее ЦАХАЛ подтвердил данные о ликвидации в Газе главы боевого крыла ХАМАС Синвара.