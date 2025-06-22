На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль вернул из Газы тела трех погибших заложников

ЦАХАЛ: Израиль вернул из сектора Газа тела трех погибших заложников
close
Israel Defense Forces via AP

Израиль в ходе спецоперации вернул из сектора Газа тела трех погибших заложников. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В ходе спецоперации <...> из сектора Газа были вывезены тела заложников Офры Кейдар, Йонатана Самерано и старшего сержанта Шая Левинсона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все они были убиты радикалами из палестинского движения ХАМАС в день нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

До этого ХАМАС согласился отдать Израилю 10 заложников.

29 мая ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие. Принятый сторонами план также предполагает возобновление поставки гуманитарной помощи ООН жителям Газы. Его инициатором стали США в лице специального представителя президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа.

Ранее ЦАХАЛ подтвердил данные о ликвидации в Газе главы боевого крыла ХАМАС Синвара.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами