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Сальдо рассказал, как ВСУ использовали здание администрации Херсона

Сальдо: ВСУ разместили пункт управления БПЛА в здании администрации Херсона
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bbbreaking/Telegram

ВСУ разместили пункт управления беспилотниками в здании администрации Херсона. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

По его словам, при ударе были ликвидированы зарубежные советники, наемники и офицерский состав Вооруженных сил Украины.

5 июня 2025 года ВС РФ нанесли повторный удар по администрации Херсона. В результате удара КАБ здание не только частично разрушилось, но и с него был сорван флаг Украины. При этом представители украинских властей заявляли, что здание уже не используется в военных и гражданских целях из-за неоднократных атак.

Херсонская область по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года, стала новым субъектом Российской Федерации. Часть региона, в том числе город Херсон, до сих пор остается под контролем Украины. С 20 октября 2022 года в Херсонской области введено военное положение.

Ранее Зеленский уволил главу Херсонской городской военной администрации Мрочко.

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