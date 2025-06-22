США ожидают ответный удар Ирана в ближайшие двое суток

В администрации США начали подготовку к ответному удару Ирана после бомбардировок ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане. Об этом сообщает телеканал NBC.

Сообщается, что в администрации Трампа пока не знают, затронут ли ответные меры исключительно зарубежные объекты США, или их собственную территорию также.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира и призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну» и пойти на мир.

Еще до атак по ядерным объектам глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран готов атаковать корабли ВМС США в ответ на возможные бомбардировки, из-за чего все военные базы США за рубежом были приведены в состояние повышенной готовности.

Еще 18 июня сообщалось, что Иран атакует военные базы США, если Трамп присоединится к операции Израиля.

Ранее на Западе удар США по Ирану назвали актом войны.