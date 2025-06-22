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Востоковед РАН оценила возможность прямого участия США в военной операции против Ирана

ТАСС: востоковед РАН допустила удары США по подземным ядерным объектам Ирана
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Wikimedia Commons

США вряд ли присоединятся к военной операции Израиля против Ирана, однако могут нанести ограниченные удары по иранским ядерным объектам, которые находятся под землей. Такое мнение выразила в беседе с ТАСС старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи.

«Прямое полномасштабное вовлечение США в агрессию Израиля против Ирана маловероятно», — сказала она.

Если президент США Дональд Трамп присоединится к израильской операции, то его рейтинг может серьезно упасть, считает востоковед. Опросы показывают, что лишь 16% американцев поддержали бы такое решение главы Белого дома, еще 24% не определились со своим отношением к этому вопросу.

Раванди-Фадаи допускает, что Соединенные Штаты могут нанести ограниченные удары по подземным ядерным объектам Ирана, «учитывая постоянное давление на Трампа со стороны израильского лобби в США». Востоковед отметила, что такое «преступное и опасное решение» чревато экологической катастрофой.

В случае попыток нанесения точечных ударов американские военные столкнутся с современной системой противовоздушной обороны Ирана, которая остается эффективной после атак Израиля, добавила сотрудник РАН.

По данным Reuters, вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает против участия США в конфликте на Ближнем Востоке. По словам источников агентства, во время телефонного разговора 19 июня политик заявил, что Израиль пытается втянуть США в войну. Он настаивал на том, что Вашингтон не должен напрямую участвовать в происходящем.

Ранее в Тегеране прогремел мощный взрыв в районе возможного бункера Али Хаменеи.

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