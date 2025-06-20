В Тегеране прогремел мощный взрыв в районе возможного бункера Али Хаменеи

В Тегеране произошел мощный взрыв в районе, где может находиться бункер Хаменеи

Мощный взрыв зафиксирован в Тегеране в районе, где, по предположениям, может находиться бункер верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на местных жителей.

«В сети распространяется видео, предположительно снятое в районе Тегерана, где, как утверждается, расположен бункер верховного лидера Ирана Али Хаменеи», — сообщил в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.

Каких-либо иных сведений о ситуации более не поступало.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле. В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в ЕС высказались о возможной ликвидации руководства Ирана.