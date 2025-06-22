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На Украине военным через интернет продали начиненный взрывчаткой скутер

На Украине военный погиб при подрыве купленного в интернете скутера
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Telegram-канал «Политика Страны»

На Украине военные приобрели на онлайн-платформе объявлений OLX скутер, который взорвался. Видео опубликовала «Страна.ua».

Судя по записи с камеры, инцидент произошел накануне днем. В ролике двое мужчин вытаскивают скутер из багажника автомобиля, на котором его привезли. Через несколько секунд мотороллер детонирует.

Как уточняет газета, один из военных получил несовместимые жизнью травмы. Сейчас инцидент расследует Служба безопасности Украины.

В результате взрыва автомобиля на востоке Украины 6 июня пострадал прокурор Западной окружной прокуратуры города Днепра Юрий Коваль. Взрыв пришелся на водительское сиденье. При этом Коваль успел покинуть машину, но получил ожоги и резаные раны. Недалеко от места происшествия был обнаружен телефон с включенной камерой, который, вероятно, транслировал взрыв.

В тот же день начальник четвертого отдела Одесского территориального центра комплектования (ТЦК, аналога военкомата), полковник Олег Номеровский не выжил в результате подрыва автомобиля на участке дороги между Одессой и Березовкой.

Ранее в Киеве «жертва домашнего насилия» заманила полицейских в ловушку с гранатой.

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