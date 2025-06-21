Зеленский: Украина будет производить оружие для себя и стран Европы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о намерении открыть линии производства оружия в ряде европейских стран.

По словам политика, инициатива будет реализована в рамках программы Build with Ukraine. Летом республика намерена подписать соглашения об экспорте своих технологий за границу, чтобы начать производить дроны и ракеты в Европе и других странах, которые поддерживают Киев.

«Мы будем давать соответствующие технологии и будем производить в их странах оружие для нас и для них: дроны разного типа, ракеты и, возможно, артиллерию. Уже есть договоренности», — заявил глава государства.

Он добавил, что во время военных действий этим оружием обеспечат ВСУ. Украинский лидер отметил, что в этом году оборонно-промышленный комплекс страны получил $43 млрд, а в 2026-м Киев хотел бы иметь на эти цели 0,25% ВВП (валового внутреннего продукта, т.е. совокупной стоимости произведенных в стране конечных товаров и услуг) того или иного государства-партнера.

До этого Зеленский сообщил, что Украина запросила у США пакет оружия с ЗРК (зенитными ракетныит комплексами) Patriot. Лидер обратил внимание на то, что у республики «построен очень хороший диалог» между министром экономики Юлией Свириденко и главой американского минфина Скоттом Бессентом, от которого Киев «ждет фидбек».

Ранее Украину «сократили» в повестке на саммите НАТО.