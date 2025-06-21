Вступление США в конфликт упростит задачу Ирана

Ирану было бы легче осуществить нападение на военные базы США, расположенные на Ближнем Востоке, чем атаковать объекты на израильской территории. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранского чиновника высокого ранга.

«Ударить по американским базам в регионе проще, чем нацеливаться на Израиль», — отметил анонимный источник, комментируя потенциальное вмешательство США в конфликт.

Сегодня бывший глава Пентагона и экс-глава Центрального разведывательного управления Леон Панетта выразил мнение, что возможный удар США по Ирану приведет к вовлечению страны в региональный конфликт. Он также добавил, что США уже сталкивались с подобной ошибкой в 2003 году, когда произошло вторжение в Ирак.

До этого йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о намерении нанести удары по американским кораблям в Красном море, если Соединенные Штаты вмешаются в конфликт между Ираном и Израилем.

Ранее стало известно, как Иран ответит на присоединение США к операции Израиля.