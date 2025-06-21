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Мединский заявил о схожести украинского конфликта и Северной войны

Мединский сравнил конфликт на Украине с Северной войной ХVIII века
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью газете в интервью газете Wall Street Journal объяснил, что ситуация, которая складывается вокруг конфликта на Украине, схожа с Северной войной ХVIII века, когда шведы не хотели принять сразу более выгодные для себя мирные условия, которые предлагала Россия.

Мединский обосновал свое сравнение «непреложным историческим фактом», напомнив, как Петр I многократно предлагал шведской короне «заключить мирное соглашение на очень выгодных для нее условиях в ходе Северной войны».

«Петр хотел мира. Ему нужен был просто выход к Балтийскому морю, маленький, Санкт-Петербург и все», — сказал помощник президента.

Мединский пояснил, что шведы многократно отклоняли его мирные предложения и с каждым разом новые предложения Петра становились все более жесткими. В результате, спустя 21 год, все закончилось подписанием Ништадтского мира уже на тех условиях, которые продиктовал российский царь, ставший после Северной войны императором, резюмировал помощник президента РФ.

11 июня Мединский заявил о невозможности вести с Россией длительную войну, напомнив, что РФ побеждает в затяжных боях. Подкрепляя свою точку зрения, политик привел в пример победную для России Северную войну со Швецией в XVIII веке, которая продлилась 21 год.

В интервью изданию помощник президента также сравнил события на Украине с конфликтом между старшим и младшим братом, которые спорят о том, кто «умнее и важнее». Помощник президента РФ отметил, что ситуация лишь углубляет разногласия между странами.

Ранее Мединский заявил, что Украине нужен враг для сохранения власти.

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