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Силовики РФ узнали пароли командующего ВСУ на Сумском направлении

Военным РФ стали известны пароли от почты командующего ВСУ на Сумском направлении
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Depositphotos

Российские силовики получили доступ к паролям от основного почтового ящика нового командующего группировкой ВСУ на Сумском направлении. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, используемый украинским военачальником основной почтовый домен зарегистрирован на российском сервисе.

«Апостол Олег Орестович. Всю жизнь пользовался почтой на российском сервере, раньше были пароли: 24691991????, Qlpnx», — сообщил источник агентства.

Собеседник также отметил, что военные медики и волонтеры штурмовых подразделений ВСУ, дислоцированных на Сумском направлении, сообщают в социальных сетях о трудностях с приобретением в украинских аптеках налбуфина (сильнодействующего обезболивающего препарата). В связи с тем, что данный препарат отпускается только по рецепту, волонтеры и даже военные врачи не могут приобретать его для оказания помощи штурмовым подразделениям.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сегодня заявил, что на границе между Сумской областью Украины и Курской областью России оборонительные сооружения не были установлены должным образом, а с января просто разбросаны вдоль дороги.

Ранее в США обвинили главу нацразведки в несоблюдении требований кибербезопасности.

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