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В США обвинили главу нацразведки в несоблюдении требований кибербезопасности

Wired: глава Нацразведки США годами не меняла простой пароль от своих аккаунтов
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Depositphotos

Нынешний директор Национальной разведки США Тулси Габбард во время своей работы в Конгрессе (2013–2021 гг.) пренебрегала основами кибербезопасности. Она использовала один и тот же простой пароль для различных аккаунтов и электронных почтовых ящиков на протяжении нескольких лет, пишет американский журнал Wired, получивший доступ к утекшим в сеть базам данных.

Учитывая ее доступ к секретной информации как члена комитетов по вооруженным силам и иностранным делам, подобная практика вызывает серьезные вопросы. Один и тот же пароль использовался для доступа к Gmail и другим почтовым сервисам, Dropbox, LinkedIn, MyFitnessPal, HauteLook и даже для учетной записи администратора ее личного веб-сайта.

Хотя невозможно установить, применялся ли этот пароль для доступа к правительственным ресурсам, эксперты в области кибербезопасности, опрошенные Wired, подчеркивают, что такой подход значительно увеличивает риск взлома личных и конфиденциальных данных, а также, в данном случае, создает потенциальную угрозу для утечки правительственной информации. Представитель аппарата Габбард сообщил журналу, что директор Нацразведки с тех пор неоднократно меняла свои пароли.

Wired особо отметил, что в пароле, который Тулси Габбард использовала для своих аккаунтов, присутствует слово «шраддха». Это привлекло внимание в связи с недавним расследованием The Wall Street Journal, в котором утверждалось о предполагаемой принадлежности Габбард к Фонду науки идентичности (SIF), который является одним из подразделений Международного общества сознания Кришны. Бывшие участники этой организации сообщили изданию, что при вступлении в общину Габбард якобы получила имя Шраддха Даси.

В конце апреля начались проверки сотрудников ФБР и разведывательных служб США на полиграфе на фоне утечек служебной и секретной информации. Отмечается, что по указанию директора ФБР Кэша Пателя бюро в последние недели начало проводить полиграфные тесты для выявления источника утечек.

Ранее в российском вузе разработали новое приложение для контроля за паролями.

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