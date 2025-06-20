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В Минобороны РФ назвали число БПЛА, уничтоженных средствами ПВО за неделю

Минобороны РФ: средства ПВО за неделю сбили 29 авиабомб JDAM
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили 29 управляемых авиационных бомб JDAM и восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, были перехвачены и уничтожены 1190 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 562 из которых — вне зоны проведения специальной военной операции.

По данным оборонного ведомства, этой ночью был сбит 81 беспилотник над 11 регионами России. Среди них — Брянская, Курская, Смоленская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Белгородская, Астраханская и Рязанская области, Крым и Подмосковье.

Всего за неделю российские военнослужащие взяли под контроль шесть населенных пунктов: были освобождены населенные пункты Новониколаевка в Сумской области, Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка в Донецкой народной республике, а также Московка и Долгенькое в Харьковской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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