ВСУ ранили сотрудника «Мираторга» в Брянской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранил сотрудника сельскохозяйственного предприятия «Мираторг» в Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Атакованный завод находится в селе Крапивна Климовского района Брянской области. О повреждениях на предприятии не сообщается.

На фоне атаки Богомаз призвал сограждан к бдительности и соблюдению мер безопасности.

15 июня при атаке дрона ВСУ на регион пострадала женщина.

Удар был нанесен с помощью FPV-дрона по автомобилю, в котором находилась мирная жительница. Женщина получила ранения и была доставлена в больницу. Медики оказали ей всю необходимую помощь.

Губернатор пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления и подчеркнул, что это еще одно свидетельство целенаправленных атак ВСУ по мирному населению.

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