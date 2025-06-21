На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ ранили сотрудника «Мираторга» в Брянской области

Богомаз: дрон ВСУ ранил сотрудника предприятия «Мираторга» в Брянской области
close
Телеграм-канал ЧП и ДТП Брянск

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранил сотрудника сельскохозяйственного предприятия «Мираторг» в Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Атакованный завод находится в селе Крапивна Климовского района Брянской области. О повреждениях на предприятии не сообщается.

На фоне атаки Богомаз призвал сограждан к бдительности и соблюдению мер безопасности.

15 июня при атаке дрона ВСУ на регион пострадала женщина.

Удар был нанесен с помощью FPV-дрона по автомобилю, в котором находилась мирная жительница. Женщина получила ранения и была доставлена в больницу. Медики оказали ей всю необходимую помощь.

Губернатор пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления и подчеркнул, что это еще одно свидетельство целенаправленных атак ВСУ по мирному населению.

Новость дополняется.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами